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أعلى نظام Astar zkEVM البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام Astar zkEVM البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Bonsai Coin
Bonsai Coin
BONSAICOIN
$ 4.865E-9
0.00%
+19.30%
+9.50%
$ 82.82K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام Astar zkEVM البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام Astar zkEVM البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $82.82K.
ما هو التوكن نظام Astar zkEVM البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام Astar zkEVM البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر BONSAICOIN أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 19.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام Astar zkEVM البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 نظام Astar zkEVM البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام Astar zkEVM البيئي الشائعة BONSAICOIN. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام Astar zkEVM البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام Astar zkEVM البيئي حوالي $82.82K. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Astar zkEVM البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.