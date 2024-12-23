سعر CatBox (CATBOX)
سعر CatBox (CATBOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 121.18K. يتم تحديث سعر CATBOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CatBox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.17
- تغيير سعر CatBox خلال اليوم هو +0.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 174.93M
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خلال اليوم، كان سعر CatBox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CatBox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CatBox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CatBox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.33%
|30 يوم
|$ 0
|-84.87%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CatBox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.33%
-16.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CatBox is an innovative play-to-earn game built on the TON blockchain, where players can collect, manage, and automate their digital mining cats to earn $CATBOX tokens. With a focus on ease of use and rewarding gameplay, CatBox allows players to enjoy the benefits of blockchain gaming without the need for constant interaction. Players can watch as their digital cats mine valuable tokens and unlock rewards, turning their in-game progress into real-world value.
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