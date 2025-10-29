سعر Catalyse AI المباشر اليوم هو 0.0033687 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Catalyse AI المباشر اليوم هو 0.0033687 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

$0.0033687
USD
مخطط أسعار Catalyse AI (CAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:46:20 (UTC+8)

معلومات سعر Catalyse AI (CAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.12569
$ 0.12569

$ 0.00180061
$ 0.00180061

--

--

0.00%

0.00%

سعر Catalyse AI (CAI) في الوقت الحقيقي هو $0.0033687. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCAI على الإطلاق هو $ 0.12569، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00180061.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CAI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Catalyse AI (CAI)

$ 336.87K
$ 336.87K

--
--

$ 336.87K
$ 336.87K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Catalyse AI هي $ 336.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 336.87K.

سجل سعر Catalyse AI (CAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Catalyse AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catalyse AI مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catalyse AI مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catalyse AI مقابل USD هو $ -0.0001507481024174136 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0.00000000000.00%
90 يوم$ -0.0001507481024174136-4.28%

ما هو Catalyse AI ( CAI )

Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly

Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity.

Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork.

Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools.

YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter.

Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Catalyse AI (CAI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Catalyse AI (USD)

كم ستكون قيمة Catalyse AI (CAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Catalyse AI (CAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Catalyse AI.

تحقق الآن من توقعات سعر Catalyse AI!

عملة CAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Catalyse AI (CAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Catalyse AI (CAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Catalyse AI (CAI)

كم يساوي Catalyse AI (CAI) اليوم؟
سعر CAI المباشر في USD هو USD 0.0033687، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CAI إلى USD الحالي؟
سعر CAI إلى USD الحالي هو $ 0.0033687. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Catalyse AI ؟
القيمة السوقية لعملة CAI هي $ 336.87K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CAI؟
العرض المتداول لتوكن CAI هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CAI؟
حقق CAI سعرًا قياسيًا قدره 0.12569 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00180061 CAI.
ما هو حجم تداول CAI؟
حجم تداول CAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CAI هذا العام؟
قد يرتفع CAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:46:20 (UTC+8)

تحديثات Catalyse AI (CAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$112,909.99

$4,000.02

$0.03929

$194.18

$3.2800

$4,000.02

$112,909.99

$194.18

$2.6528

$0.19345

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.06998

$0.00004320

$2.159

$0.0000000240

$0.000000000000000000000030

