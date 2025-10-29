معلومات سعر Catalyse AI (CAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.12569$ 0.12569 $ 0.12569 أدنى سعر $ 0.00180061$ 0.00180061 $ 0.00180061 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Catalyse AI (CAI) في الوقت الحقيقي هو $0.0033687. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCAI على الإطلاق هو $ 0.12569، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00180061.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CAI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Catalyse AI (CAI)

القيمة السوقية $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Catalyse AI هي $ 336.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 336.87K.