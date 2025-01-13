احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WHALES مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WHALES.

سعر Catalina Whales Index (WHALES) المباشر لليوم هو USD 0.362574 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WHALES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Catalina Whales Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.75K - تغيير سعر Catalina Whales Index خلال اليوم هو -48.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Catalina Whales Index (WHALES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Catalina Whales Index مقابل USD هو $ -0.3364558109194253 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Catalina Whales Index مقابل USD هو $ -0.1313512783 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Catalina Whales Index مقابل USD هو $ +0.3622043195 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Catalina Whales Index مقابل USD هو $ +0.16788729530412096 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.3364558109194253 -48.13% 30 يوم $ -0.1313512783 -36.22% 60 يوم $ +0.3622043195 +99.90% 90 يوم $ +0.16788729530412096 +86.23%

تحليل سعر Catalina Whales Index (WHALES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Catalina Whales Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.315017$ 0.315017 $ 0.315017 24 ساعة مرتفع $ 0.69903$ 0.69903 $ 0.69903 عالية طوال الوقت $ 3.33$ 3.33 $ 3.33 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -48.13% تغير السعر (7 أيام) -8.57%

معلومات سوق Catalina Whales Index (WHALES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: