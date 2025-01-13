سعر Catalina Whales Index (WHALES)
سعر Catalina Whales Index (WHALES) المباشر لليوم هو USD 0.362574. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WHALES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Catalina Whales Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.75K
- تغيير سعر Catalina Whales Index خلال اليوم هو -48.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Catalina Whales Index مقابل USD هو $ -0.3364558109194253 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Catalina Whales Index مقابل USD هو $ -0.1313512783 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Catalina Whales Index مقابل USD هو $ +0.3622043195 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Catalina Whales Index مقابل USD هو $ +0.16788729530412096 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.3364558109194253
|-48.13%
|30 يوم
|$ -0.1313512783
|-36.22%
|60 يوم
|$ +0.3622043195
|+99.90%
|90 يوم
|$ +0.16788729530412096
|+86.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Catalina Whales Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-48.13%
-8.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project Info: We are Bridgesplit - an NFT liquidity platform on Solana. We have submitted and successfully listed over 20+ coins and love working with CG. We also have a new protocol we are launching - Elixir which will encompass an even smoother and more robust protocol for solana liquidity. All of these listings will be under the Bridgesplit infrastructure but powered by the Elixir UI and UX.
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