توكنوميكس Catacomb (CATA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Catacomb (CATA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Catacomb (CATA) CATA is the native token of Catacomb, running on TON (The Open Network). CATA isn’t just a meme; we go beyond by leveraging Telegram's 1-billion-user network through a staking protocol accessible via our ever-evolving Telegram mini-app. The concept is simple: the longer you stake, the greater your rewards. The APY increases with each longer staking period you choose. Once your staking period concludes, you can claim your rewards. الموقع الرسمي: https://catacomb.fyi اشتر CATA الآن!

توكنوميكس Catacomb (CATA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Catacomb (CATA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 53.59K $ 53.59K $ 53.59K إجمالي العرض: $ 203.51M $ 203.51M $ 203.51M العرض المتداول: $ 203.51M $ 203.51M $ 203.51M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 53.59K $ 53.59K $ 53.59K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00261117 $ 0.00261117 $ 0.00261117 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00026331 $ 0.00026331 $ 0.00026331 معرفة المزيد عن سعر Catacomb (CATA)

توكنوميكس Catacomb (CATA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Catacomb (CATA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CATA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CATA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CATA، استكشف السعر المباشر لتوكن CATA!

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