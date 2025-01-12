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سعر CATA BSC ($CATA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.98K . يتم تحديث سعر $CATA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CATA BSC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.52 - تغيير سعر CATA BSC خلال اليوم هو +0.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.00T

أداء سعر CATA BSC ($CATA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CATA BSC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CATA BSC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CATA BSC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CATA BSC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.32% 30 يوم $ 0 -18.81% 60 يوم $ 0 +8.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CATA BSC ($CATA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CATA BSC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.32% تغير السعر (7 أيام) -2.44%

معلومات سوق CATA BSC ($CATA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: