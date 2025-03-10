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سعر Cat Wif Hands (CATWIF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.15K . يتم تحديث سعر CATWIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cat Wif Hands الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.78 - تغيير سعر Cat Wif Hands خلال اليوم هو -9.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 131.72B

أداء سعر Cat Wif Hands (CATWIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cat Wif Hands مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat Wif Hands مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat Wif Hands مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat Wif Hands مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.89% 30 يوم $ 0 -35.46% 60 يوم $ 0 -56.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cat Wif Hands (CATWIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat Wif Hands: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.03% تغير السعر (1يوم) -9.89% تغير السعر (7 أيام) -37.03%

معلومات سوق Cat Wif Hands (CATWIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: