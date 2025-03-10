سعر Cat Wif Hands (CATWIF)
سعر Cat Wif Hands (CATWIF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.15K. يتم تحديث سعر CATWIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cat Wif Hands الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.78
- تغيير سعر Cat Wif Hands خلال اليوم هو -9.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 131.72B
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خلال اليوم، كان سعر Cat Wif Hands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat Wif Hands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat Wif Hands مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat Wif Hands مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.89%
|30 يوم
|$ 0
|-35.46%
|60 يوم
|$ 0
|-56.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat Wif Hands: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.03%
-9.89%
-37.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The cat has hands and is a meme token on the Avalanche Network
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