توكنوميكس Cat Poop Joystick (N64) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cat Poop Joystick (N64)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cat Poop Joystick (N64) Cat Poop Joystick ($N64) is the ultimate degen twist on fine art! Dive into a chaotic world where creativity meets absurdity. This memecoin redefines art with a playful, irreverent touch. Perfect for those who thrive on the unexpected and appreciate the unconventional. Join the $N64 revolution, laugh, trade, and enjoy the ride. Embrace the madness and let your inner degen shine! Let's celebrate deep internet culture, and enjoy having fun in this community. الموقع الرسمي: https://catpoopjoystick.xyz/ اشتر N64 الآن!

توكنوميكس Cat Poop Joystick (N64) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cat Poop Joystick (N64)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.89K $ 19.89K $ 19.89K إجمالي العرض: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M العرض المتداول: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.89K $ 19.89K $ 19.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0019511 $ 0.0019511 $ 0.0019511 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Cat Poop Joystick (N64)

توكنوميكس Cat Poop Joystick (N64): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cat Poop Joystick (N64) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن N64 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن N64 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس N64، استكشف السعر المباشر لتوكن N64!

توقعات سعر N64 هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه N64؟ تجمع صفحة توقعات أسعار N64 الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر N64 الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!