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سعر Cat On Catnip (NIPPY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 130.47K . يتم تحديث سعر NIPPY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cat On Catnip الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.02 - تغيير سعر Cat On Catnip خلال اليوم هو -2.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.20B

أداء سعر Cat On Catnip (NIPPY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cat On Catnip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat On Catnip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat On Catnip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat On Catnip مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.33% 30 يوم $ 0 -8.21% 60 يوم $ 0 +16.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cat On Catnip (NIPPY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat On Catnip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00144383$ 0.00144383 $ 0.00144383 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -2.33% تغير السعر (7 أيام) -19.18%

معلومات سوق Cat On Catnip (NIPPY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: