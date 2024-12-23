سعر Cat On Catnip (NIPPY)
سعر Cat On Catnip (NIPPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 130.47K. يتم تحديث سعر NIPPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cat On Catnip الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.02
- تغيير سعر Cat On Catnip خلال اليوم هو -2.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.20B
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خلال اليوم، كان سعر Cat On Catnip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat On Catnip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat On Catnip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat On Catnip مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.33%
|30 يوم
|$ 0
|-8.21%
|60 يوم
|$ 0
|+16.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat On Catnip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-2.33%
-19.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cat on Catnip 😹🌿 $NIPPY a meme token on Base designed to spread joy, laughter & a bit of that carefree spirit across the globe
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