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سعر Cat of ELON (ELONCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ELONCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cat of ELON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.47 - تغيير سعر Cat of ELON خلال اليوم هو +0.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cat of ELON (ELONCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cat of ELON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat of ELON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat of ELON مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat of ELON مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.79% 30 يوم $ 0 -13.88% 60 يوم $ 0 -64.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cat of ELON (ELONCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat of ELON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0024996$ 0.0024996 $ 0.0024996 تغير السعر (1 ساعة) -2.15% تغير السعر (1يوم) +0.79% تغير السعر (7 أيام) +9.19%

معلومات سوق Cat of ELON (ELONCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: