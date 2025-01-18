سعر Cat of ELON (ELONCAT)
سعر Cat of ELON (ELONCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ELONCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cat of ELON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.47
- تغيير سعر Cat of ELON خلال اليوم هو +0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cat of ELON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat of ELON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat of ELON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat of ELON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.79%
|30 يوم
|$ 0
|-13.88%
|60 يوم
|$ 0
|-64.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat of ELON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.15%
+0.79%
+9.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Gatsby, Marvin the Martian, and Schrödinger Musk has tweeted about a string of other pets he owns on Twitter, including two dogs and a cat. In 2018, he tweeted: "We have a big dog called Gatsby, a little dog called Marvin the Martian & a cat named Schrödinger." The name Schrödinger refers to the infamous thought experiment created by Erwin Schrödinger in the 1930s. Gatsby and Marvin have even visited the famous dog whisperer Cesar Milan, who posted a picture of them on his Instagram in 2018. Elon has also tweeted "Ai is Schrödinger's code recently" Fair launch No bull-shit fair launch, renounced contract, LP forever burned, 0/0 buy/sell tax, 100% safu.
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