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سعر Cat Intelligence Agency (CIA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cat Intelligence Agency الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 288.42 - تغيير سعر Cat Intelligence Agency خلال اليوم هو -80.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cat Intelligence Agency (CIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cat Intelligence Agency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat Intelligence Agency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat Intelligence Agency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat Intelligence Agency مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -80.24% 30 يوم $ 0 -82.30% 60 يوم $ 0 -6.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cat Intelligence Agency (CIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat Intelligence Agency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.81% تغير السعر (1يوم) -80.24% تغير السعر (7 أيام) -81.64%

معلومات سوق Cat Intelligence Agency (CIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: