سعر cat in stool المباشر اليوم هو 0.00000771 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COOL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COOL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر cat in stool المباشر اليوم هو 0.00000771 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي COOL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر COOL بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن COOL

معلومات سعر COOL

الموقع الرسمي لـ COOL

اقتصاد توكن COOL

توقعات سعر COOL

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار cat in stool

سعر cat in stool (COOL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 COOL إلى USD:

--
----
-0.30%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار cat in stool (COOL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:05:38 (UTC+8)

معلومات سعر cat in stool (COOL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00000771
$ 0.00000771$ 0.00000771
24 ساعة منخفض
$ 0.0000078
$ 0.0000078$ 0.0000078
24 ساعة مرتفع

$ 0.00000771
$ 0.00000771$ 0.00000771

$ 0.0000078
$ 0.0000078$ 0.0000078

$ 0.00006854
$ 0.00006854$ 0.00006854

$ 0.00000766
$ 0.00000766$ 0.00000766

--

-1.19%

-4.99%

-4.99%

سعر cat in stool (COOL) في الوقت الحقيقي هو $0.00000771. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول COOL بين أدنى سعر $ 0.00000771 وأعلى سعر $ 0.0000078، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCOOL على الإطلاق هو $ 0.00006854، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000766.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير COOL -- على مدار الساعة الماضية، -1.19% على مدار 24 ساعة، و -4.99% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق cat in stool (COOL)

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

--
----

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

997.66M
997.66M 997.66M

997,659,477.392268
997,659,477.392268 997,659,477.392268

القيمة السوقية الحالية لـ cat in stool هي $ 7.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ COOL يبلغ 997.66M، مع إجمالي عرض 997659477.392268. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.69K.

سجل سعر cat in stool (COOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cat in stool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cat in stool مقابل USD هو $ -0.0000021049 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cat in stool مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cat in stool مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.19%
30 يوم$ -0.0000021049-27.30%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو cat in stool ( COOL )

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر cat in stool (COOL)

الموقع الرسمي

توقعات سعر cat in stool (USD)

كم ستكون قيمة cat in stool (COOL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك cat in stool (COOL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة cat in stool.

تحقق الآن من توقعات سعر cat in stool!

عملة COOL إلى العملات المحلية

توكنوميكس cat in stool (COOL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس cat in stool (COOL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس COOL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول cat in stool (COOL)

كم يساوي cat in stool (COOL) اليوم؟
سعر COOL المباشر في USD هو USD 0.00000771، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر COOL إلى USD الحالي؟
سعر COOL إلى USD الحالي هو $ 0.00000771. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ cat in stool ؟
القيمة السوقية لعملة COOL هي $ 7.69K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن COOL؟
العرض المتداول لتوكن COOL هو 997.66M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ COOL؟
حقق COOL سعرًا قياسيًا قدره 0.00006854 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ COOL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000766 COOL.
ما هو حجم تداول COOL؟
حجم تداول COOL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع COOL هذا العام؟
قد يرتفع COOL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر COOL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:05:38 (UTC+8)

تحديثات cat in stool (COOL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,209.89
$113,209.89$113,209.89

-1.24%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,014.22
$4,014.22$4,014.22

-2.01%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04102
$0.04102$0.04102

-11.67%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.75
$198.75$198.75

-0.07%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0829
$3.0829$3.0829

-20.07%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,014.22
$4,014.22$4,014.22

-2.01%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,209.89
$113,209.89$113,209.89

-1.24%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.75
$198.75$198.75

-0.07%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6482
$2.6482$2.6482

+0.46%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19572
$0.19572$0.19572

-2.02%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0389
$0.0389$0.0389

+55.60%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09396
$0.09396$0.09396

+4,598.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000250
$0.0000000250$0.0000000250

+190.69%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001500
$0.00001500$0.00001500

+130.76%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000277
$0.000000000000000000000277$0.000000000000000000000277

+62.94%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008875
$0.0008875$0.0008875

+92.64%