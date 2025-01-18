سعر Cat in Hoodie (HODI)
سعر Cat in Hoodie (HODI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HODI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cat in Hoodie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.71K
- تغيير سعر Cat in Hoodie خلال اليوم هو -1.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cat in Hoodie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat in Hoodie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat in Hoodie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat in Hoodie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.53%
|30 يوم
|$ 0
|-33.82%
|60 يوم
|$ 0
|+50.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat in Hoodie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.17%
-1.53%
+31.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The cutest and coolest memecoin of the future. Dogs wearing grandmas hats, cats staring with their mouths open, and frogs making their noises by the river continued their reign. But now is the time for Cat in Hoodie to become the most popular cryptocurrency in the world. Step aside, Doge and PEPE! Cat in Hoodie is the hottest crypto on the Solana network in future, bringing the true meaning of 'phenomenon' to the digital realm. Just like the irresistible charm of a true Cat, this coin is all about empowerment and confidence. It is a currency that takes uniqueness as its mission, beautifies the atmosphere and is a symbol of ostentation. So join this community and let Cat in Hoodie dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you
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