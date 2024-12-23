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سعر cat girl (CATGF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 448.93K . يتم تحديث سعر CATGF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cat girl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.11K - تغيير سعر cat girl خلال اليوم هو +11.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M

أداء سعر cat girl (CATGF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cat girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cat girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cat girl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cat girl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +11.57% 30 يوم $ 0 -86.05% 60 يوم $ 0 -96.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر cat girl (CATGF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cat girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02035891$ 0.02035891 $ 0.02035891 تغير السعر (1 ساعة) -2.92% تغير السعر (1يوم) +11.57% تغير السعر (7 أيام) -43.46%

معلومات سوق cat girl (CATGF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: