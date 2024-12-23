سعر cat girl (CATGF)
سعر cat girl (CATGF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 448.93K. يتم تحديث سعر CATGF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cat girl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.11K
- تغيير سعر cat girl خلال اليوم هو +11.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
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خلال اليوم، كان سعر cat girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cat girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cat girl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cat girl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.57%
|30 يوم
|$ 0
|-86.05%
|60 يوم
|$ 0
|-96.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر cat girl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.92%
+11.57%
-43.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Catgf project is a decentralized community-driven initiative built on the Solana blockchain, led by the Truth Terminal AI. This project emerged from an experiment where the Truth Terminal AI autonomously managed a crypto portfolio, leading to notable success, including a significant profit in the Solana meme coin market. The project is centered around transparency and community governance, aiming to align with the core values of decentralization. The Truth Terminal AI is a standout feature, as it's an autonomous agent with the ability to interact with the blockchain and make investment decisions independently. This experiment in autonomous wealth management is unique, potentially setting a precedent for AI in decentralized finance (DeFi). The community’s role in driving the project forward ensures a democratic approach to decision-making.
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