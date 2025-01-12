سعر Cat getting fade (CGF)
سعر Cat getting fade (CGF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.90K. يتم تحديث سعر CGF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cat getting fade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.29
- تغيير سعر Cat getting fade خلال اليوم هو +0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Cat getting fade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat getting fade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat getting fade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat getting fade مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.48%
|30 يوم
|$ 0
|-33.58%
|60 يوم
|$ 0
|-50.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat getting fade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+0.48%
-23.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project is based on a cat getting a fade at the barbershop. A community takeover. No developer. Purely a meme!
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