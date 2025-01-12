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سعر Cat getting fade (CGF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.90K . يتم تحديث سعر CGF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cat getting fade الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.29 - تغيير سعر Cat getting fade خلال اليوم هو +0.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Cat getting fade (CGF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cat getting fade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat getting fade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat getting fade مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat getting fade مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.48% 30 يوم $ 0 -33.58% 60 يوم $ 0 -50.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cat getting fade (CGF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat getting fade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0034452$ 0.0034452 $ 0.0034452 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) +0.48% تغير السعر (7 أيام) -23.96%

معلومات سوق Cat getting fade (CGF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: