توكنوميكس Cat Emoji (🐈) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cat Emoji (🐈)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cat Emoji (🐈) Cat emoji ticker, $🐈, is a community-driven memecoin aimed at accelerating the onboarding of retail participants by providing them a non-exclusive, universally understood memecoin which is the emoji itself. Emojis are one of a kind, unable to be duplicated, eye-catching and will unite every cat lover under one emoji. $🐈. Emojis are used universally and will be the next big narrative that is easy for retail to understand. الموقع الرسمي: https://x.com/CatEmojiSolana اشتر 🐈 الآن!

توكنوميكس Cat Emoji (🐈) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cat Emoji (🐈)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 70.27K $ 70.27K $ 70.27K إجمالي العرض: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M العرض المتداول: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 70.27K $ 70.27K $ 70.27K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00278075 $ 0.00278075 $ 0.00278075 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Cat Emoji (🐈)

توكنوميكس Cat Emoji (🐈): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cat Emoji (🐈) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 🐈 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 🐈 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 🐈، استكشف السعر المباشر لتوكن 🐈!

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