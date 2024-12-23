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سعر Cat Emoji (🐈) المباشر لليوم هو USD 0.00062085 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 615.04K . يتم تحديث سعر 🐈 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cat Emoji الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.67K - تغيير سعر Cat Emoji خلال اليوم هو -17.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Cat Emoji (🐈) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cat Emoji مقابل USD هو $ -0.000135156952266355 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat Emoji مقابل USD هو $ -0.0000664767 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat Emoji مقابل USD هو $ -0.0000427802 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat Emoji مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000135156952266355 -17.87% 30 يوم $ -0.0000664767 -10.70% 60 يوم $ -0.0000427802 -6.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cat Emoji (🐈)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat Emoji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00057193$ 0.00057193 $ 0.00057193 24 ساعة مرتفع $ 0.00077365$ 0.00077365 $ 0.00077365 عالية طوال الوقت $ 0.00278075$ 0.00278075 $ 0.00278075 تغير السعر (1 ساعة) -3.64% تغير السعر (1يوم) -17.87% تغير السعر (7 أيام) +16.12%

معلومات سوق Cat Emoji (🐈)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: