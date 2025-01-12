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سعر Cat Duck (CUCK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.36K . يتم تحديث سعر CUCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cat Duck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.66 - تغيير سعر Cat Duck خلال اليوم هو -2.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.36M

أداء سعر Cat Duck (CUCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cat Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat Duck مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat Duck مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.21% 30 يوم $ 0 -7.71% 60 يوم $ 0 -82.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cat Duck (CUCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00253203$ 0.00253203 $ 0.00253203 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -2.21% تغير السعر (7 أيام) -8.71%

معلومات سوق Cat Duck (CUCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: