سعر Cat Duck (CUCK)
سعر Cat Duck (CUCK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.36K. يتم تحديث سعر CUCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cat Duck الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.66
- تغيير سعر Cat Duck خلال اليوم هو -2.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.36M
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خلال اليوم، كان سعر Cat Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cat Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cat Duck مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cat Duck مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.21%
|30 يوم
|$ 0
|-7.71%
|60 يوم
|$ 0
|-82.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cat Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-2.21%
-8.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.
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