توكنوميكس Castle Of Blackwater (COBE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Castle Of Blackwater (COBE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Castle Of Blackwater (COBE) Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics. الموقع الرسمي: https://castleofblackwater.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.castleofblackwater.com/ اشتر COBE الآن!

توكنوميكس Castle Of Blackwater (COBE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Castle Of Blackwater (COBE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 94.28K $ 94.28K $ 94.28K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.78505 $ 0.78505 $ 0.78505 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00797953 $ 0.00797953 $ 0.00797953 السعر الحالي: $ 0.01261575 $ 0.01261575 $ 0.01261575 معرفة المزيد عن سعر Castle Of Blackwater (COBE)

توكنوميكس Castle Of Blackwater (COBE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Castle Of Blackwater (COBE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COBE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COBE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COBE، استكشف السعر المباشر لتوكن COBE!

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