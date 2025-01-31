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سعر Castle Of Blackwater (COBE) المباشر لليوم هو USD 0.02782365 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 207.94K . يتم تحديث سعر COBE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Castle Of Blackwater الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.11K - تغيير سعر Castle Of Blackwater خلال اليوم هو -14.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.47M

أداء سعر Castle Of Blackwater (COBE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Castle Of Blackwater مقابل USD هو $ -0.00474654308567442 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Castle Of Blackwater مقابل USD هو $ -0.0113217158 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Castle Of Blackwater مقابل USD هو $ -0.0147591191 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Castle Of Blackwater مقابل USD هو $ -0.023663465289615866 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00474654308567442 -14.57% 30 يوم $ -0.0113217158 -40.69% 60 يوم $ -0.0147591191 -53.04% 90 يوم $ -0.023663465289615866 -45.95%

تحليل سعر Castle Of Blackwater (COBE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Castle Of Blackwater: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02760759$ 0.02760759 $ 0.02760759 24 ساعة مرتفع $ 0.03348782$ 0.03348782 $ 0.03348782 عالية طوال الوقت $ 0.78505$ 0.78505 $ 0.78505 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -14.57% تغير السعر (7 أيام) -26.64%

معلومات سوق Castle Of Blackwater (COBE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: