سعر Castello Coin (CAST)
سعر Castello Coin (CAST) المباشر لليوم هو USD 0.075432. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.00M. يتم تحديث سعر CAST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Castello Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.29
- تغيير سعر Castello Coin خلال اليوم هو -1.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 212.33M
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خلال اليوم، كان سعر Castello Coin مقابل USD هو $ -0.00120863721381117 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Castello Coin مقابل USD هو $ +0.0260963792 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Castello Coin مقابل USD هو $ +0.0223378441 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Castello Coin مقابل USD هو $ +0.01419282570191165 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00120863721381117
|-1.57%
|30 يوم
|$ +0.0260963792
|+34.60%
|60 يوم
|$ +0.0223378441
|+29.61%
|90 يوم
|$ +0.01419282570191165
|+23.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Castello Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-1.57%
+40.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Coin acts as a bridge between the traditional financial world of finance, the world of traditional forms of investment and traditional art, and the new world, the world of cryptocurrencies and the digital age. The resulting global recognition will ensure a high level of relevance and acceptance, and leads to strong trust. The Castello Coin also gets a strong emotional connection to the virtual market. We will develop a unique NFT ecosystem, called Castello Forum. CAST holders get the chance to support talented artists and filter the best art projects through the Castello Coin DAO. Castello Coin holders have the opportunity to support these art projects and in return receive NFT’s that are supported and made visible through the Castello Ecosystem.
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