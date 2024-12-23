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سعر Castello Coin (CAST) المباشر لليوم هو USD 0.075432 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.00M . يتم تحديث سعر CAST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Castello Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.29 - تغيير سعر Castello Coin خلال اليوم هو -1.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 212.33M

أداء سعر Castello Coin (CAST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Castello Coin مقابل USD هو $ -0.00120863721381117 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Castello Coin مقابل USD هو $ +0.0260963792 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Castello Coin مقابل USD هو $ +0.0223378441 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Castello Coin مقابل USD هو $ +0.01419282570191165 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00120863721381117 -1.57% 30 يوم $ +0.0260963792 +34.60% 60 يوم $ +0.0223378441 +29.61% 90 يوم $ +0.01419282570191165 +23.18%

تحليل سعر Castello Coin (CAST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Castello Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.074596$ 0.074596 $ 0.074596 24 ساعة مرتفع $ 0.076997$ 0.076997 $ 0.076997 عالية طوال الوقت $ 0.397276$ 0.397276 $ 0.397276 تغير السعر (1 ساعة) -1.09% تغير السعر (1يوم) -1.57% تغير السعر (7 أيام) +40.92%

معلومات سوق Castello Coin (CAST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: