سعر CasperPad (CSPD)
سعر CasperPad (CSPD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CSPD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CasperPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.78K
- تغيير سعر CasperPad خلال اليوم هو +20.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CSPD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CSPD.
خلال اليوم، كان سعر CasperPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CasperPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CasperPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CasperPad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+20.00%
|30 يوم
|$ 0
|+22.04%
|60 يوم
|$ 0
|+29.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CasperPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.99%
+20.00%
+23.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CasperPad is a launchpad built to strengthen the Casper Ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CSPD إلى AUD
A$--
|1 CSPD إلى GBP
￡--
|1 CSPD إلى EUR
€--
|1 CSPD إلى USD
$--
|1 CSPD إلى MYR
RM--
|1 CSPD إلى TRY
₺--
|1 CSPD إلى JPY
¥--
|1 CSPD إلى RUB
₽--
|1 CSPD إلى INR
₹--
|1 CSPD إلى IDR
Rp--
|1 CSPD إلى PHP
₱--
|1 CSPD إلى EGP
￡E.--
|1 CSPD إلى BRL
R$--
|1 CSPD إلى CAD
C$--
|1 CSPD إلى BDT
৳--
|1 CSPD إلى NGN
₦--
|1 CSPD إلى UAH
₴--
|1 CSPD إلى VES
Bs--
|1 CSPD إلى PKR
Rs--
|1 CSPD إلى KZT
₸--
|1 CSPD إلى THB
฿--
|1 CSPD إلى TWD
NT$--
|1 CSPD إلى CHF
Fr--
|1 CSPD إلى HKD
HK$--
|1 CSPD إلى MAD
.د.م--