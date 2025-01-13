سعر Casinu Inu (CASINU)
سعر Casinu Inu (CASINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CASINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Casinu Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.80K
- تغيير سعر Casinu Inu خلال اليوم هو -16.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Casinu Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Casinu Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Casinu Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Casinu Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.73%
|30 يوم
|$ 0
|-33.55%
|60 يوم
|$ 0
|-29.98%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Casinu Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-16.73%
-38.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In an article written on January 30, 2024,Vitalik Buterin mentioned and introduced a name for a dog meme token, "Is 0x1b54....98c3 actually the address of the "Casinu Inu" ERC20 token?". Effectively giving birth to Casinu Inu a meme coin with no intrinsic value. For the very first time, Vitalik created a name for a dog meme token. He came up with the name himself because it didn't exist before he mentioned it. Source : https://vitalik.eth.limo/general/2024/01/30/cryptoai.html
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