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سعر Casinu Inu (CASINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CASINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Casinu Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.80K - تغيير سعر Casinu Inu خلال اليوم هو -16.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Casinu Inu (CASINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Casinu Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Casinu Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Casinu Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Casinu Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.73% 30 يوم $ 0 -33.55% 60 يوم $ 0 -29.98% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Casinu Inu (CASINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Casinu Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -16.73% تغير السعر (7 أيام) -38.56%

معلومات سوق Casinu Inu (CASINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: