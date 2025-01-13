سعر Casinocoin (CSC)
سعر Casinocoin (CSC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Casinocoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.90K
- تغيير سعر Casinocoin خلال اليوم هو -2.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CSC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CSC.
خلال اليوم، كان سعر Casinocoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Casinocoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Casinocoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Casinocoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.17%
|30 يوم
|$ 0
|-30.52%
|60 يوم
|$ 0
|+3.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Casinocoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.13%
-2.17%
+0.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CasinoCoin is a digital currency, designed specifically for the regulated online gaming industry. Utilising the latest in blockchain technology, CasinoCoin can facilitate up 1,000 peer-to-peer transfers per second, with near-instant confirmation. Built with users, gaming operators and regulators in mind, the CasinoCoin Bankroll Manager application features built in KYC capabilities, responsible gaming options, and provides an unparalleled user experience never seen before in the online gambling space. Users will benefit from a simplified registration process that, once completed, provides a seamless, secure and trustless online gaming experience. All at a tiny fraction of the current cost and time. Operators who integrate CasinoCoin into their gaming platform will gain access to a simplified user onboarding process, a new incremental revenue stream, and reduced fees associated with cross-border transactions. The nature of blockchain technology means that regulators will benefit from the most secure and transparent funding system available today. A near-perfect anti-money laundering (AML) environment has been developed, utilising the latest KYC technology coupled with a new, proprietary AML tracking tool; the most advanced and thorough in the industry.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CSC إلى AUD
A$--
|1 CSC إلى GBP
￡--
|1 CSC إلى EUR
€--
|1 CSC إلى USD
$--
|1 CSC إلى MYR
RM--
|1 CSC إلى TRY
₺--
|1 CSC إلى JPY
¥--
|1 CSC إلى RUB
₽--
|1 CSC إلى INR
₹--
|1 CSC إلى IDR
Rp--
|1 CSC إلى PHP
₱--
|1 CSC إلى EGP
￡E.--
|1 CSC إلى BRL
R$--
|1 CSC إلى CAD
C$--
|1 CSC إلى BDT
৳--
|1 CSC إلى NGN
₦--
|1 CSC إلى UAH
₴--
|1 CSC إلى VES
Bs--
|1 CSC إلى PKR
Rs--
|1 CSC إلى KZT
₸--
|1 CSC إلى THB
฿--
|1 CSC إلى TWD
NT$--
|1 CSC إلى CHF
Fr--
|1 CSC إلى HKD
HK$--
|1 CSC إلى MAD
.د.م--