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سعر Cashtree Token (CTT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 692.61K . يتم تحديث سعر CTT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cashtree Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 231.61K - تغيير سعر Cashtree Token خلال اليوم هو -2.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.37B

أداء سعر Cashtree Token (CTT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cashtree Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cashtree Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cashtree Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cashtree Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.20% 30 يوم $ 0 +10.09% 60 يوم $ 0 -64.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cashtree Token (CTT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cashtree Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.08402$ 0.08402 $ 0.08402 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) -2.20% تغير السعر (7 أيام) -1.64%

معلومات سوق Cashtree Token (CTT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: