سعر CashDog اليوم

السعر المباشر لمشروع CashDog (CASHDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CASHDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CASHDOG.

يحتل CashDog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,934، مع عرض متداول قدره 1.00B CASHDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CASHDOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CASHDOG بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و+1.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CashDog (CASHDOG)

القيمة السوقية $ 32.93K$ 32.93K $ 32.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.93K$ 32.93K $ 32.93K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CashDog هي $ 32.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CASHDOG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.93K.