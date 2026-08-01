سعر Cashcat Strategy اليوم

السعر المباشر لمشروع Cashcat Strategy (CATSTR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CATSTR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CATSTR.

يحتل Cashcat Strategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 225,215، مع عرض متداول قدره 1.00B CATSTR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CATSTR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CATSTR بمقدار -1.16% خلال الساعة الماضية و-28.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 31.28K.

معلومات سوق Cashcat Strategy (CATSTR)

القيمة السوقية $ 225.22K$ 225.22K $ 225.22K الحجم (24 ساعة) $ 31.28K$ 31.28K $ 31.28K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 225.22K$ 225.22K $ 225.22K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cashcat Strategy هي $ 225.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 31.28K. العرض المتداول لـ CATSTR يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 225.22K.