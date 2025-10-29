معلومات سعر CashBunny (BUNNY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.07% تغير السعر (7 أيام) +0.17%

سعر CashBunny (BUNNY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BUNNY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBUNNY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BUNNY -- على مدار الساعة الماضية، -1.07% على مدار 24 ساعة، و +0.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CashBunny (BUNNY)

القيمة السوقية $ 124.71K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 134.99K إمداد دورة التداول 1.50B إجمالي العرض 1,618,638,402.670985

القيمة السوقية الحالية لـ CashBunny هي $ 124.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BUNNY يبلغ 1.50B، مع إجمالي عرض 1618638402.670985. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 134.99K.