سعر Cash Dog اليوم

السعر المباشر لمشروع Cash Dog (CASHDOG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CASHDOG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CASHDOG.

يحتل Cash Dog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,840، مع عرض متداول قدره 1.00B CASHDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CASHDOG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CASHDOG بمقدار -0.19% خلال الساعة الماضية و-45.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cash Dog (CASHDOG)

القيمة السوقية $ 25.84K$ 25.84K $ 25.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.84K$ 25.84K $ 25.84K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cash Dog هي $ 25.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CASHDOG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.84K.