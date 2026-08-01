سعر Cash Cow اليوم

السعر المباشر لمشروع Cash Cow (CASHCOW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CASHCOW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CASHCOW.

يحتل Cash Cow حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,831.99، مع عرض متداول قدره 930.93M CASHCOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CASHCOW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CASHCOW بمقدار -1.02% خلال الساعة الماضية و-10.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cash Cow (CASHCOW)

القيمة السوقية $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K إمداد دورة التداول 930.93M 930.93M 930.93M إجمالي العرض 999,691,755.8213 999,691,755.8213 999,691,755.8213

القيمة السوقية الحالية لـ Cash Cow هي $ 9.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CASHCOW يبلغ 930.93M، مع إجمالي عرض 999691755.8213. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.83K.