سعر Cartel Coin (CARTEL)
سعر Cartel Coin (CARTEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CARTEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cartel Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.99
- تغيير سعر Cartel Coin خلال اليوم هو +0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Cartel Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cartel Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cartel Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cartel Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.16%
|30 يوم
|$ 0
|-24.78%
|60 يوم
|$ 0
|-18.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cartel Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
+0.16%
-17.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cartel Solana is a family of veteran SOL memecoin traders, slowly becoming the go-to place for new SOL memecoin users. After reaching a market cap of 1.5M$ within hours fo launch, Cartel has shown one of the fastest growth of memecoins on twitter, reaching 4K followers within a day. $CARTEL, despite being in the memecoin scene, is a serious DAO that holders can network in, to exchange information about other projects and to earn $CARTEL. $CARTEL is the foundation of our ecosystem, you can use it to enter our private alpha groups, earn it by raiding, and much more. Founded by Cartel Guzman, a famous SOL alpha caller. Utility: alpha calls, raiding platforms, social media growth tools.
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