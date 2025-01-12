احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CARTEL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CARTEL.

سعر Cartel Coin (CARTEL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CARTEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cartel Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.99 - تغيير سعر Cartel Coin خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cartel Coin (CARTEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cartel Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cartel Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cartel Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cartel Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.16% 30 يوم $ 0 -24.78% 60 يوم $ 0 -18.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cartel Coin (CARTEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cartel Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) -17.29%

معلومات سوق Cartel Coin (CARTEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: