سعر Carry (CRE)
سعر Carry (CRE) المباشر لليوم هو USD 0.00457255. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.67M. يتم تحديث سعر CRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Carry الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 350.33
- تغيير سعر Carry خلال اليوم هو -6.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Carry مقابل USD هو $ -0.000320598308841787 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Carry مقابل USD هو $ -0.0011955192 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Carry مقابل USD هو $ +0.0023997423 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Carry مقابل USD هو $ -0.000427168838222871 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000320598308841787
|-6.55%
|30 يوم
|$ -0.0011955192
|-26.14%
|60 يوم
|$ +0.0023997423
|+52.48%
|90 يوم
|$ -0.000427168838222871
|-8.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Carry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.20%
-6.55%
+108.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Carry Protocol is a blockchain project that compensates consumers for sharing their data and receiving ads. Carry compensates individual consumers for 1. sharing their offline purchase data to build the most comprehensive offline purchase database, and 2. receiving ads from advertisers that use the Carry database to send targeted ads. Carry empowers consumers by giving them back the full control of their data and its monetization, and enables businesses to send targeted ads to the right consumers using the shared data. "
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