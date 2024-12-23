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سعر Carry (CRE) المباشر لليوم هو USD 0.00457255 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 45.67M . يتم تحديث سعر CRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Carry الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 350.33 - تغيير سعر Carry خلال اليوم هو -6.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Carry (CRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Carry مقابل USD هو $ -0.000320598308841787 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Carry مقابل USD هو $ -0.0011955192 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Carry مقابل USD هو $ +0.0023997423 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Carry مقابل USD هو $ -0.000427168838222871 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000320598308841787 -6.55% 30 يوم $ -0.0011955192 -26.14% 60 يوم $ +0.0023997423 +52.48% 90 يوم $ -0.000427168838222871 -8.54%

تحليل سعر Carry (CRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Carry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00449376$ 0.00449376 $ 0.00449376 24 ساعة مرتفع $ 0.0049437$ 0.0049437 $ 0.0049437 عالية طوال الوقت $ 0.084369$ 0.084369 $ 0.084369 تغير السعر (1 ساعة) +1.20% تغير السعر (1يوم) -6.55% تغير السعر (7 أيام) +108.27%

معلومات سوق Carry (CRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: