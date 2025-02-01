سعر Carrot by Puffer (CARROT)
سعر Carrot by Puffer (CARROT) المباشر لليوم هو USD 0.685656. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CARROT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Carrot by Puffer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.86K
- تغيير سعر Carrot by Puffer خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CARROT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CARROT.
خلال اليوم، كان سعر Carrot by Puffer مقابل USD هو $ -0.0003563883967104 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Carrot by Puffer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Carrot by Puffer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Carrot by Puffer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0003563883967104
|-0.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Carrot by Puffer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.05%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
### What is $CARROT? $CARROT is an ERC-20 token replacing off-chain Puffer Points in Season 2. Earned via staking, liquidity, and gauge voting, $CARROT will convert to $PUFFER tokens at a set rate after Season 2. ### What is the $CARROT tokenomics? The total supply of CARROT tokens is capped at 100 million, with dynamic bi-weekly emissions based on the community-voted governance gauges. Rewards get allocated proportionally to gauge support. ### What is the $CARROT tokens rewards distribution mechanism? Community governance and gauge voting drive the $CARROT token rewards distribution mechanism. vePUFFER holders participate in bi-weekly voting to allocate voting power to specific gauges, such as liquidity pools or protocol integrations. After the conclusion of the voting epoch, the reward epoch starts where vePUFFER holders, pufETH holders, and liquidity providers can claim their $CARROT tokens (with a 30-day vesting cliff) these rewards will be proportionally distributed based on how the voting power is allocated. ### Where Can I Buy CARROT? CARROT is available for trading on Uniswap: https://app.uniswap.org/explore/tokens/ethereum/0x282a69142bac47855c3fbe1693fcc4ba3b4d5ed6 ### How are $CARROT rewards claimed, and what is the 30-day cliff period? $CARROT rewards are claimable anytime during the reward epoch or up to one year after Season 2. Claimed tokens have a 30-day lock period before withdrawal, with each claim resetting the timer.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CARROT إلى AUD
A$1.0970496
|1 CARROT إلى GBP
￡0.5485248
|1 CARROT إلى EUR
€0.65822976
|1 CARROT إلى USD
$0.685656
|1 CARROT إلى MYR
RM3.0511692
|1 CARROT إلى TRY
₺24.4779192
|1 CARROT إلى JPY
¥106.4138112
|1 CARROT إلى RUB
₽67.58511192
|1 CARROT إلى INR
₹59.4463752
|1 CARROT إلى IDR
Rp11,240.26049664
|1 CARROT إلى PHP
₱40.05602352
|1 CARROT إلى EGP
￡E.34.43364432
|1 CARROT إلى BRL
R$4.00423104
|1 CARROT إلى CAD
C$0.9942012
|1 CARROT إلى BDT
৳83.57460984
|1 CARROT إلى NGN
₦1,059.74305704
|1 CARROT إلى UAH
₴28.57814208
|1 CARROT إلى VES
Bs39.768048
|1 CARROT إلى PKR
Rs191.20203216
|1 CARROT إلى KZT
₸355.07381616
|1 CARROT إلى THB
฿23.16831624
|1 CARROT إلى TWD
NT$22.58550864
|1 CARROT إلى CHF
Fr0.62394696
|1 CARROT إلى HKD
HK$5.34126024
|1 CARROT إلى MAD
.د.م6.87712968