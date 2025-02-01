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سعر Carrot by Puffer (CARROT) المباشر لليوم هو USD 0.685656 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CARROT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Carrot by Puffer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.86K - تغيير سعر Carrot by Puffer خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Carrot by Puffer (CARROT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Carrot by Puffer مقابل USD هو $ -0.0003563883967104 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Carrot by Puffer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Carrot by Puffer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Carrot by Puffer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003563883967104 -0.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Carrot by Puffer (CARROT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Carrot by Puffer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.683588$ 0.683588 $ 0.683588 24 ساعة مرتفع $ 0.686871$ 0.686871 $ 0.686871 عالية طوال الوقت $ 0.686871$ 0.686871 $ 0.686871 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Carrot by Puffer (CARROT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: