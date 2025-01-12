سعر Carmin (CARMIN)
سعر Carmin (CARMIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CARMIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Carmin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.94
- تغيير سعر Carmin خلال اليوم هو -42.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Carmin مقابل USD هو $ -0.000549732845050225 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Carmin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Carmin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Carmin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000549732845050225
|-42.29%
|30 يوم
|$ 0
|-33.53%
|60 يوم
|$ 0
|+34.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Carmin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-42.29%
-42.29%
-42.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WORLD’S DOMINANT BLOCKCHAIN PROTOCOL BY ACHIEVING SCALABILITY, SECURITY AND DECENTRALIZATION Carmine means a rich and vivid red color and is regarded as a blood color. Like blood, we believe CARMIN will be vital, irreplaceable, and the only source of blockchain beyond a mainnet.
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