توكنوميكس Carlo Acutis (SAINT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Carlo Acutis (SAINT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Carlo Acutis (SAINT) Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis. We are respecting and spreading the image of the new saint. We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself. This should be an interesting next step for the project among other listings. This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context. We will work on growing the message of Carlo. الموقع الرسمي: https://saintcarlosol.xyz/ اشتر SAINT الآن!

توكنوميكس Carlo Acutis (SAINT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Carlo Acutis (SAINT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M إجمالي العرض: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M العرض المتداول: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00383391 $ 0.00383391 $ 0.00383391 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0001181 $ 0.0001181 $ 0.0001181 السعر الحالي: $ 0.00172949 $ 0.00172949 $ 0.00172949 معرفة المزيد عن سعر Carlo Acutis (SAINT)

توكنوميكس Carlo Acutis (SAINT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Carlo Acutis (SAINT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SAINT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SAINT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SAINT، استكشف السعر المباشر لتوكن SAINT!

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