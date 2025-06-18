احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SAINT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SAINT.

سعر Carlo Acutis (SAINT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 307.65K . يتم تحديث سعر SAINT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Carlo Acutis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Carlo Acutis خلال اليوم هو +3.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.33M

أداء سعر Carlo Acutis (SAINT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Carlo Acutis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Carlo Acutis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Carlo Acutis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Carlo Acutis مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.99% 30 يوم $ 0 -23.40% 60 يوم $ 0 -85.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Carlo Acutis (SAINT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Carlo Acutis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00383391$ 0.00383391 $ 0.00383391 تغير السعر (1 ساعة) -0.91% تغير السعر (1يوم) +3.99% تغير السعر (7 أيام) -36.90%

معلومات سوق Carlo Acutis (SAINT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: