سعر CareCoin (CARE)
سعر CareCoin (CARE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CARE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CareCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 95.73
- تغيير سعر CareCoin خلال اليوم هو +6.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CareCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CareCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CareCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CareCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.20%
|30 يوم
|$ 0
|-18.96%
|60 يوم
|$ 0
|+39.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CareCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+6.20%
-5.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The purpose of CARE is to revolutionize the world from a medical perspective so that all people in the world can be free from various diseases and lead healthy and satisfying lives. The cash generated from this PJ will be used to invest in the early realization of future medical technology and to expand access to treatment for those who cannot receive satisfactory treatment due to financial reasons.You
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