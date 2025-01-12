سعر CardanoGPT (CGI)
سعر CardanoGPT (CGI) المباشر لليوم هو USD 0.124837. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CGI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CardanoGPT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 197.92
- تغيير سعر CardanoGPT خلال اليوم هو +7.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CardanoGPT مقابل USD هو $ +0.00860056 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CardanoGPT مقابل USD هو $ -0.0334298380 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CardanoGPT مقابل USD هو $ -0.0568740019 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CardanoGPT مقابل USD هو $ +0.01146115413847304 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00860056
|+7.40%
|30 يوم
|$ -0.0334298380
|-26.77%
|60 يوم
|$ -0.0568740019
|-45.55%
|90 يوم
|$ +0.01146115413847304
|+10.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CardanoGPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+7.40%
-9.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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