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سعر Cardano Crocs Club (C4) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر C4 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cardano Crocs Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.24K - تغيير سعر Cardano Crocs Club خلال اليوم هو +1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Cardano Crocs Club (C4) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cardano Crocs Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cardano Crocs Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cardano Crocs Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cardano Crocs Club مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.86% 30 يوم $ 0 +25.08% 60 يوم $ 0 +61.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cardano Crocs Club (C4)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cardano Crocs Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00167348$ 0.00167348 $ 0.00167348 تغير السعر (1 ساعة) -1.57% تغير السعر (1يوم) +1.86% تغير السعر (7 أيام) +50.23%

معلومات سوق Cardano Crocs Club (C4)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: