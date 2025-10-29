سعر Carbon Emission Blockchain المباشر اليوم هو 0.00603416 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CEB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CEB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Carbon Emission Blockchain المباشر اليوم هو 0.00603416 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CEB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CEB بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Carbon Emission Blockchain (CEB)

السعر المباشر لـ 1 CEB إلى USD:

$0.00603416
$0.00603416
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Carbon Emission Blockchain (CEB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:11:02 (UTC+8)

معلومات سعر Carbon Emission Blockchain (CEB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.49
$ 1.49

$ 0.0060306
$ 0.0060306

--

--

-11.91%

-11.91%

سعر Carbon Emission Blockchain (CEB) في الوقت الحقيقي هو $0.00603416. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CEB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCEB على الإطلاق هو $ 1.49، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0060306.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CEB -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -11.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Carbon Emission Blockchain (CEB)

$ 26.97K
$ 26.97K

--
----

$ 60.34K
$ 60.34K

4.47M
4.47M

10,000,000.0
10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Carbon Emission Blockchain هي $ 26.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CEB يبلغ 4.47M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.34K.

سجل سعر Carbon Emission Blockchain (CEB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Carbon Emission Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Carbon Emission Blockchain مقابل USD هو $ -0.0008785881 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Carbon Emission Blockchain مقابل USD هو $ -0.0008417846 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Carbon Emission Blockchain مقابل USD هو $ -0.001892790492991835 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0008785881-14.56%
60 يوم$ -0.0008417846-13.95%
90 يوم$ -0.001892790492991835-23.87%

ما هو Carbon Emission Blockchain ( CEB )

The project aims to advance global carbon neutrality efforts by providing a reliable, efficient, and user-friendly platform for individuals and businesses to engage in carbon emission reduction actions. Through the adoption of clean energy and environmental technologies, the project promotes environmental conservation principles and encourages participants to focus more on environmental protection. By joining the platform, individuals and businesses can assess their carbon emissions, discover methods to reduce them, and take corresponding actions to lower their carbon footprint.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Carbon Emission Blockchain (CEB)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Carbon Emission Blockchain (USD)

كم ستكون قيمة Carbon Emission Blockchain (CEB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Carbon Emission Blockchain (CEB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Carbon Emission Blockchain.

تحقق الآن من توقعات سعر Carbon Emission Blockchain!

عملة CEB إلى العملات المحلية

توكنوميكس Carbon Emission Blockchain (CEB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Carbon Emission Blockchain (CEB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CEB والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Carbon Emission Blockchain (CEB)

كم يساوي Carbon Emission Blockchain (CEB) اليوم؟
سعر CEB المباشر في USD هو USD 0.00603416، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CEB إلى USD الحالي؟
سعر CEB إلى USD الحالي هو $ 0.00603416. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Carbon Emission Blockchain ؟
القيمة السوقية لعملة CEB هي $ 26.97K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CEB؟
العرض المتداول لتوكن CEB هو 4.47M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CEB؟
حقق CEB سعرًا قياسيًا قدره 1.49 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CEB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0060306 CEB.
ما هو حجم تداول CEB؟
حجم تداول CEB المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CEB هذا العام؟
قد يرتفع CEB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CEB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:11:02 (UTC+8)

تحديثات Carbon Emission Blockchain (CEB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,073.01

$4,002.84

$0.04268

$197.92

$3.1637

$4,002.84

$113,073.01

$197.92

$2.6477

$0.19519

