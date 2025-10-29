معلومات سعر Carbon Emission Blockchain (CEB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 أدنى سعر $ 0.0060306$ 0.0060306 $ 0.0060306 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -11.91% تغير السعر (7 أيام) -11.91%

سعر Carbon Emission Blockchain (CEB) في الوقت الحقيقي هو $0.00603416. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CEB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCEB على الإطلاق هو $ 1.49، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0060306.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CEB -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -11.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Carbon Emission Blockchain (CEB)

القيمة السوقية $ 26.97K$ 26.97K $ 26.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.34K$ 60.34K $ 60.34K إمداد دورة التداول 4.47M 4.47M 4.47M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Carbon Emission Blockchain هي $ 26.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CEB يبلغ 4.47M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.34K.