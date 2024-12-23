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سعر Carbon (CARBON) المباشر لليوم هو USD 0.00381647 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.61K . يتم تحديث سعر CARBON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Carbon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 504.62 - تغيير سعر Carbon خلال اليوم هو -2.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 32.65M

أداء سعر Carbon (CARBON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Carbon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Carbon مقابل USD هو $ -0.0013702955 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Carbon مقابل USD هو $ -0.0021656581 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Carbon مقابل USD هو $ +0.000955667463512135 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.07% 30 يوم $ -0.0013702955 -35.90% 60 يوم $ -0.0021656581 -56.74% 90 يوم $ +0.000955667463512135 +33.41%

تحليل سعر Carbon (CARBON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Carbon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00379761$ 0.00379761 $ 0.00379761 24 ساعة مرتفع $ 0.00405977$ 0.00405977 $ 0.00405977 عالية طوال الوقت $ 0.526379$ 0.526379 $ 0.526379 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -2.07% تغير السعر (7 أيام) -7.30%

معلومات سوق Carbon (CARBON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: