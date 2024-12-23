سعر Carbon (CARBON)
سعر Carbon (CARBON) المباشر لليوم هو USD 0.00381647. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.61K. يتم تحديث سعر CARBON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Carbon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 504.62
- تغيير سعر Carbon خلال اليوم هو -2.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 32.65M
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خلال اليوم، كان سعر Carbon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Carbon مقابل USD هو $ -0.0013702955 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Carbon مقابل USD هو $ -0.0021656581 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Carbon مقابل USD هو $ +0.000955667463512135 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.07%
|30 يوم
|$ -0.0013702955
|-35.90%
|60 يوم
|$ -0.0021656581
|-56.74%
|90 يوم
|$ +0.000955667463512135
|+33.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Carbon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-2.07%
-7.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Carbon is a crypto gaming hub, with current and in-development sustainable play2earn games.
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A$0.0060681873
|1 CARBON إلى GBP
￡0.0030150113
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€0.0036256465
|1 CARBON إلى USD
$0.00381647
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RM0.0170977856
|1 CARBON إلى TRY
₺0.1343015793
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¥0.5975065432
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₹0.3243617853
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Rp61.5559591241
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₱0.223645142
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￡E.0.1940293348
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R$0.0231659729
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C$0.0054575521
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