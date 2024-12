ما هو Capycoin ( CAPY )

this project is a memecoin based token about the funny animal Capybara. The purpose of the token is fun only and the token have no intrinsic value, just the fun to support the cute animal and make a unite community around it. The plan for $capy is to play a crucial role in the actual memecoin market bring a fresh new air in a “world” of only dogs and cat. We are planning to have a big community on X and telegram, exploring all kind of social network to make the capybara the most viral animal

المصدر Capycoin (CAPY) الموقع الرسمي