سعر CAPTAIN ROBINHOOD اليوم

السعر المباشر لمشروع CAPTAIN ROBINHOOD (VLAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VLAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VLAD.

يحتل CAPTAIN ROBINHOOD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,366.87، مع عرض متداول قدره 1.00B VLAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VLAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VLAD بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-65.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CAPTAIN ROBINHOOD (VLAD)

القيمة السوقية $ 10.37K$ 10.37K $ 10.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.37K$ 10.37K $ 10.37K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CAPTAIN ROBINHOOD هي $ 10.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VLAD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.37K.