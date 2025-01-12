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سعر Captain GOOFY (GOOF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 263.11K . يتم تحديث سعر GOOF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Captain GOOFY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.42K - تغيير سعر Captain GOOFY خلال اليوم هو -12.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Captain GOOFY (GOOF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Captain GOOFY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Captain GOOFY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Captain GOOFY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Captain GOOFY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.61% 30 يوم $ 0 -52.63% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Captain GOOFY (GOOF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Captain GOOFY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -12.61% تغير السعر (7 أيام) -35.53%

معلومات سوق Captain GOOFY (GOOF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: