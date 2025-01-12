سعر Captain GOOFY (GOOF)
سعر Captain GOOFY (GOOF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 263.11K. يتم تحديث سعر GOOF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Captain GOOFY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.42K
- تغيير سعر Captain GOOFY خلال اليوم هو -12.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GOOF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GOOF.
خلال اليوم، كان سعر Captain GOOFY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Captain GOOFY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Captain GOOFY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Captain GOOFY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.61%
|30 يوم
|$ 0
|-52.63%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Captain GOOFY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-12.61%
-35.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Captain Goofy ($GOOF) is a community-driven memecoin that brings humor, creativity, and inclusivity to the world of cryptocurrency. With its playful nautical theme, Captain Goofy invites adventurers and crypto enthusiasts to sail into the uncharted waters of Web3. Designed to engage a broad audience, $GOOF encourages active community participation through competitions, giveaways, and collaborations. It’s not just a token; it’s a movement celebrating fun, unity, and the boundless potential of blockchain technology. Join Captain Goofy’s crew and set sail for a world where crypto meets creativity!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GOOF إلى AUD
A$--
|1 GOOF إلى GBP
￡--
|1 GOOF إلى EUR
€--
|1 GOOF إلى USD
$--
|1 GOOF إلى MYR
RM--
|1 GOOF إلى TRY
₺--
|1 GOOF إلى JPY
¥--
|1 GOOF إلى RUB
₽--
|1 GOOF إلى INR
₹--
|1 GOOF إلى IDR
Rp--
|1 GOOF إلى PHP
₱--
|1 GOOF إلى EGP
￡E.--
|1 GOOF إلى BRL
R$--
|1 GOOF إلى CAD
C$--
|1 GOOF إلى BDT
৳--
|1 GOOF إلى NGN
₦--
|1 GOOF إلى UAH
₴--
|1 GOOF إلى VES
Bs--
|1 GOOF إلى PKR
Rs--
|1 GOOF إلى KZT
₸--
|1 GOOF إلى THB
฿--
|1 GOOF إلى TWD
NT$--
|1 GOOF إلى CHF
Fr--
|1 GOOF إلى HKD
HK$--
|1 GOOF إلى MAD
.د.م--