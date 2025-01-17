سعر Caprisun Monkey (CAPRI)
سعر Caprisun Monkey (CAPRI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CAPRI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Caprisun Monkey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45K
- تغيير سعر Caprisun Monkey خلال اليوم هو +6.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Caprisun Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Caprisun Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Caprisun Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Caprisun Monkey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.72%
|30 يوم
|$ 0
|-40.40%
|60 يوم
|$ 0
|-71.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Caprisun Monkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
+6.72%
+6.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Just a Monkey with a Caprisun
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