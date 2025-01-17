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سعر Caprisun Monkey (CAPRI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CAPRI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Caprisun Monkey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45K - تغيير سعر Caprisun Monkey خلال اليوم هو +6.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Caprisun Monkey (CAPRI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Caprisun Monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Caprisun Monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Caprisun Monkey مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Caprisun Monkey مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.72% 30 يوم $ 0 -40.40% 60 يوم $ 0 -71.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Caprisun Monkey (CAPRI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Caprisun Monkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00732176$ 0.00732176 $ 0.00732176 تغير السعر (1 ساعة) +0.62% تغير السعر (1يوم) +6.72% تغير السعر (7 أيام) +6.97%

معلومات سوق Caprisun Monkey (CAPRI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: