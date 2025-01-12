سعر CAPPYBARA (CAPPY)
سعر CAPPYBARA (CAPPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 720.06K. يتم تحديث سعر CAPPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CAPPYBARA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.81K
- تغيير سعر CAPPYBARA خلال اليوم هو +1.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر CAPPYBARA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CAPPYBARA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CAPPYBARA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CAPPYBARA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CAPPYBARA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.54%
+1.22%
+10.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone. The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world. Cappybara isn’t just a cryptocurrency; it’s a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we’re striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time.
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