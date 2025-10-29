سعر Cappuccino Assassino المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASSINO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASSINO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Cappuccino Assassino المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASSINO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASSINO بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Cappuccino Assassino

سعر Cappuccino Assassino (ASSINO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ASSINO إلى USD:

--
----
-0.10%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Cappuccino Assassino (ASSINO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:05:29 (UTC+8)

معلومات سعر Cappuccino Assassino (ASSINO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01414307
$ 0.01414307$ 0.01414307

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.11%

-12.42%

-12.42%

سعر Cappuccino Assassino (ASSINO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASSINO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASSINO على الإطلاق هو $ 0.01414307، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASSINO -- على مدار الساعة الماضية، -0.11% على مدار 24 ساعة، و -12.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cappuccino Assassino (ASSINO)

$ 6.72K
$ 6.72K$ 6.72K

--
----

$ 6.72K
$ 6.72K$ 6.72K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cappuccino Assassino هي $ 6.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASSINO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.72K.

سجل سعر Cappuccino Assassino (ASSINO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cappuccino Assassino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cappuccino Assassino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cappuccino Assassino مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cappuccino Assassino مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.11%
30 يوم$ 0-9.29%
60 يوم$ 0-32.54%
90 يوم$ 0--

ما هو Cappuccino Assassino ( ASSINO )

Capuchino Assassino, Capuchino Assassino Assassini Cappuccini, Assassini Cappuccini Married to a ballerina, their love's a bright arena Infiltrating the foes, it's his secret delight With twin katanas drawn, he strikes in the night Under the cover of night, he follows the order Capuchino Assassino, a true silent marauder Capu Capuchino, Capuchino Assassino Even Trippi Troppi's no match for this torpedo Capu Capuchino, Capuchino Assassino He lives for the thrill and his ballerina

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Cappuccino Assassino (ASSINO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Cappuccino Assassino (USD)

كم ستكون قيمة Cappuccino Assassino (ASSINO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Cappuccino Assassino (ASSINO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Cappuccino Assassino.

تحقق الآن من توقعات سعر Cappuccino Assassino!

عملة ASSINO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Cappuccino Assassino (ASSINO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Cappuccino Assassino (ASSINO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ASSINO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Cappuccino Assassino (ASSINO)

كم يساوي Cappuccino Assassino (ASSINO) اليوم؟
سعر ASSINO المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ASSINO إلى USD الحالي؟
سعر ASSINO إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Cappuccino Assassino ؟
القيمة السوقية لعملة ASSINO هي $ 6.72K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ASSINO؟
العرض المتداول لتوكن ASSINO هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ASSINO؟
حقق ASSINO سعرًا قياسيًا قدره 0.01414307 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ASSINO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 ASSINO.
ما هو حجم تداول ASSINO؟
حجم تداول ASSINO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ASSINO هذا العام؟
قد يرتفع ASSINO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ASSINO لمزيد من التحليل المتعمق.
