معلومات سعر Cappuccino Assassino (ASSINO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01414307$ 0.01414307 $ 0.01414307 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) -12.42% تغير السعر (7 أيام) -12.42%

سعر Cappuccino Assassino (ASSINO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASSINO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASSINO على الإطلاق هو $ 0.01414307، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASSINO -- على مدار الساعة الماضية، -0.11% على مدار 24 ساعة، و -12.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cappuccino Assassino (ASSINO)

القيمة السوقية $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cappuccino Assassino هي $ 6.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ASSINO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.72K.