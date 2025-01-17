سعر Capo Was Right (CWR)
سعر Capo Was Right (CWR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CWR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Capo Was Right الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.24
- تغيير سعر Capo Was Right خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Capo Was Right مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Capo Was Right مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Capo Was Right مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Capo Was Right مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.37%
|30 يوم
|$ 0
|-7.54%
|60 يوم
|$ 0
|-27.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Capo Was Right: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.37%
+10.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CAPO WAS RIGHT CWR is a digital asset poised at the confluence of predictive market acumen and unparalleled financial innovation. Through a nuanced integration of bearish foresight and bullish momentum, CWR redefines asset volatility paradigms, offering an unparalleled hedge within the decentralized finance (DeFi) space.
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