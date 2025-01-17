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سعر Capo Was Right (CWR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CWR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Capo Was Right الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.24 - تغيير سعر Capo Was Right خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Capo Was Right (CWR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Capo Was Right مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Capo Was Right مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Capo Was Right مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Capo Was Right مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.37% 30 يوم $ 0 -7.54% 60 يوم $ 0 -27.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Capo Was Right (CWR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Capo Was Right: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02633569$ 0.02633569 $ 0.02633569 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) +10.67%

معلومات سوق Capo Was Right (CWR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: