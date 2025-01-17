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سعر Capital DAO Starter (CDS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Capital DAO Starter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 223.83 - تغيير سعر Capital DAO Starter خلال اليوم هو -0.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Capital DAO Starter (CDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Capital DAO Starter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Capital DAO Starter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Capital DAO Starter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Capital DAO Starter مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.55% 30 يوم $ 0 -19.83% 60 يوم $ 0 -9.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Capital DAO Starter (CDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Capital DAO Starter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02446354$ 0.02446354 $ 0.02446354 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.55% تغير السعر (7 أيام) +0.06%

معلومات سوق Capital DAO Starter (CDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: