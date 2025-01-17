سعر Canto Inu (CINU)
سعر Canto Inu (CINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Canto Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.04
- تغيير سعر Canto Inu خلال اليوم هو -0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Canto Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Canto Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Canto Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Canto Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.27%
|30 يوم
|$ 0
|-53.69%
|60 يوم
|$ 0
|-14.80%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Canto Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.27%
-11.35%
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